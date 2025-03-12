Зеленский ответил, обсуждали ли с США санкции против РФ, если она нарушит перемирие

"Обсуждались все темы, но обсуждались они точечно и рано пока об этом говорить. Американская сторона хотела, чтобы украинская сторона продемонстрировала готовность к быстрым шагам до окончания войны, после этого, если украинская сторона продемонстрирует, американская сторона давала нам слово, что она возобновит помощь, и она это сделала", - сказал президент.

По словам Зеленского, по санкциях или других шагах давления на Россию, то это будет зависеть от США и после их диалога с россиянами.

"Если я правильно это понимаю (шаги мир через силу, - ред.), то будет именно так. Если русские продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, то я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы - мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила", - сказал глава государства.

