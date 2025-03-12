Зеленський відповів, чи обговорювали з США санкції проти РФ, якщо вона порушить перемир'я

Україна та США на зустрічі у Джидді обговорювали "всі теми", але точково. Щодо санкцій або інших кроків тиску на РФ буде залежати від американської сторони.

"Обговорювались всі теми, але обговорювались вони точково і рано поки що про це говорити. Американська сторона хотіла, щоб українська сторона продемонструвала готовність до швидких кроків до закінчення війни, після цього, якщо українська сторона продемонструє, американська сторона давала нам слово, що вона відновить допомогу, і вона це зробила", - сказав президент.

За словами Зеленського, щодо санкцій або інших кроків тиску на Росію, то це буде залежати від США і після їхнього діалогу з росіянами.

"Якщо я правильно це розумію (кроки мир через силу, - ред.), то буде саме так. Якщо рускіє продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, то я думаю, будуть відповідні рішення, а якщо вони не готові - ми дуже надіємось, що американська сторона продемонструє саме те, про що вона говорила", - сказав глава держави.

