Зеленский ответил, обсуждали ли с США санкции против РФ, если она нарушит перемирие
Украина и США на встрече в Джидде обсуждали "все темы", но точечно. По санкциях или других шагах давления на РФ будет зависеть от американской стороны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Обсуждались все темы, но обсуждались они точечно и рано пока об этом говорить. Американская сторона хотела, чтобы украинская сторона продемонстрировала готовность к быстрым шагам до окончания войны, после этого, если украинская сторона продемонстрирует, американская сторона давала нам слово, что она возобновит помощь, и она это сделала", - сказал президент.
По словам Зеленского, по санкциях или других шагах давления на Россию, то это будет зависеть от США и после их диалога с россиянами.
"Если я правильно это понимаю (шаги мир через силу, - ред.), то будет именно так. Если русские продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, то я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы - мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила", - сказал глава государства.
Режим тишины между Украиной и РФ
В Саудовской Аравии вчера, 11 марта, состоялись переговоры делегаций Украины и США. По результатам встречи было предложено ввести режим прекращения огня по всей территории на 30 дней.
Украина согласилась на такое предложение американской стороны. Но до этого президент Владимир Зеленский предлагал ввести тишину в воздухе и на море.
Источники РБК-Украина рассказали, что идея о возможном перемирии по все территории была выработана непосредственно на переговорах в Джидде.
Как объяснил глава государства, Украина согласилась на 30-дневную тишину, чтобы продемонстрировать желание закончить войну. Сейчас США ожидают контактов с представителями РФ по своем предложении.
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