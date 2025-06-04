Зеленський відповів, чи є дедлайни для зустрічі з Путіним

Зауважимо, що сьогодні, 4 червня, Зеленський запропонував російському диктатору Путіну зустрітись будь-де і будь-коли. Однак лише за однієї умови.

Зауважимо, що ще 3 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у майбутній тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і Зеленським.

Однак, як тоді пояснив прессекретар, Путін готовий до зустрічі лише після опрацювання та погодження всіх технічних деталей у рамках майбутнього припинення вогню або довгострокової мирної угоди.

Водночас, варто відзначити, що 2 червня у Стамбулі пройшов другий раунд переговорів між делегаціями з Росії та України.

Як відомо, сторони зокрема обговорили можливість переговорів на рівні президентів України та Росії з залученням окремих лідерів країн Заходу.

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