Заметим, что сегодня, 4 июня, Зеленский предложил российскому диктатору Путину встретиться где угодно и когда угодно. Однако только при одном условии.

Заметим, что еще 3 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в предстоящей трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и Зеленским.

Однако, как тогда пояснил пресс-секретарь, Путин готов к встрече лишь после проработки и согласования всех технических деталей в рамках будущего прекращения огня или долгосрочного мирного соглашения.

В то же время, стоит отметить, что 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между делегациями из России и Украины.

Как известно, стороны в частности обсудили возможность переговоров на уровне президентов Украины и России с привлечением отдельных лидеров стран Запада.

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