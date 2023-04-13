Зеленський про відносини України і США у постачанні зброї та фінансовій підтримці: Є прозорими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Український лідер зазначив, що поінформував американців про те, що нині відбувається на полі бою.

"Як і завжди, ми продемонстрували, що наші відносини зі США у постачанні зброї, у фінансовій підтримці є повністю чистими, повністю прозорими", - вказав Зеленський.

Президент також додав, що йому "було приємно почути від наших гостей із Сполучених Штатів цілком позитивні слова про Україну й те, чого нам вдається досягати разом у захисті від терору".