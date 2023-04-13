UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про відносини України і США у постачанні зброї та фінансовій підтримці: Є прозорими

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський 12 квітня провів у Києві зустріч із двопартійною делегацією Сенату Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Український лідер зазначив, що поінформував американців про те, що нині відбувається на полі бою.

"Як і завжди, ми продемонстрували, що наші відносини зі США у постачанні зброї, у фінансовій підтримці є повністю чистими, повністю прозорими", - вказав Зеленський.

Президент також додав, що йому "було приємно почути від наших гостей із Сполучених Штатів цілком позитивні слова про Україну й те, чого нам вдається досягати разом у захисті від терору".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що США планують додаткові поставки озброєння в Україну. Зокрема мовиться про Abrams і Bradley.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДопомога Україні