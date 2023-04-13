Зеленский об отношениях Украины и США в поставке оружия и финансовой поддержке: Является прозрачным

Президент Владимир Зеленский 12 апреля провел в Киеве встречу с двухпартийной делегацией Сената США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
Украинский лидер отметил, что проинформировал американцев о том, что сейчас происходит на поле боя.
"Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с США в поставках оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны", - указал Зеленский.
Президент также добавил, что ему "было приятно услышать от наших гостей из Соединенных Штатов вполне положительные слова об Украине и то, чего нам удается достигать вместе в защите от террора".
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США планируют дополнительные поставки вооружения в Украину. В частности говорится об Abrams и Bradley.
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