Зеленський про відносини України і США у постачанні зброї та фінансовій підтримці: Є прозорими
Президент Володимир Зеленський 12 квітня провів у Києві зустріч із двопартійною делегацією Сенату Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
Український лідер зазначив, що поінформував американців про те, що нині відбувається на полі бою.
"Як і завжди, ми продемонстрували, що наші відносини зі США у постачанні зброї, у фінансовій підтримці є повністю чистими, повністю прозорими", - вказав Зеленський.
Президент також додав, що йому "було приємно почути від наших гостей із Сполучених Штатів цілком позитивні слова про Україну й те, чого нам вдається досягати разом у захисті від терору".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що США планують додаткові поставки озброєння в Україну. Зокрема мовиться про Abrams і Bradley.
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