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Зеленский об отношениях Украины и США в поставке оружия и финансовой поддержке: Является прозрачным

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Четверг 13 апреля 2023 00:49
Зеленский об отношениях Украины и США в поставке оружия и финансовой поддержке: Является прозрачным Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский 12 апреля провел в Киеве встречу с двухпартийной делегацией Сената США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Украинский лидер отметил, что проинформировал американцев о том, что сейчас происходит на поле боя.

"Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с США в поставках оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны", - указал Зеленский.

Президент также добавил, что ему "было приятно услышать от наших гостей из Соединенных Штатов вполне положительные слова об Украине и то, чего нам удается достигать вместе в защите от террора".

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США планируют дополнительные поставки вооружения в Украину. В частности говорится об Abrams и Bradley.

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