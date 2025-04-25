Зеленський відкинув закиди про нібито релігійні утиски в Україні

Президент Володимир Зеленський нагадав, що РПЦ в Україні часто керує російська розвідка та що вона не має права впливати на вірян та парафії української церкви.

Відповідаючи на питання щодо звинувачень української влади в обмеженні свободи віросповідання стосовно Російської православної церкви в Україні, Зеленський заявив, що "жодних "тіньових" практик немає" та що "ми абсолютно відкриті, прозорі".

"Будь-хто може підтвердити, що жодного тиску не існує. Ми разом святкуємо всі свята. У нас є люди різних віросповідань, і ми завжди запрошуємо всіх. Це важливо", - зазначив президент.

За словами глави держави, проблема не в Московській церкві, а в тому, що "у випадку з Росією Москва є лише ще одним підрозділом КДБ".

"Усі знають, що російські спецслужби контролюють церкви. Так у них влаштовано. Це їхній вибір. Їхні люди або підтримують це, або ні - це вже їхнє право. І ми ніколи не порушували цього питання - ні до війни, ні під час війни. Але факт залишається фактом: їхні спецслужби контролювали церкви, які діяли в Україні. Це неправильно. Церква має бути незалежною, і Москва не може контролювати нашу церкву. Їхнє КДБ, їхня розвідка не може керувати чи впливати на Українську церкву. Їх тут не повинно бути", - сказав Зеленський.

За словами президента, законодавчі зміни в Україні "пов’язані з тим, що не може існувати зв’язку між Москвою та церквою".

Він додав, що "ніхто нічого не закривав і нікого не забороняв", але "не може бути так, що російське КДБ контролює церкву в Україні". Зеленський зазначив, що "всі виступають проти таких юридичних зв’язків, ідеться не лише про зв’язки на рівні розвідки".

"Йшлося про юридичний зв’язок, який існував багато років. Але цього бути не повинно. Ми не повинні сперечатися про те, чия церква старша. Україна не повинна взагалі це обговорювати. Подивіться - ми зараз сидимо поруч із Софійським собором. Софія старша за столицю Росії і за будь-яку з їхніх церков. Ця будівля старша - і це відповідь", - сказав глава держави.

Президент додав, що Україна не повинна мати суперечок (щодо релігійних питань. - ред.), та що "у нас є наукові докази".

"Ми просто говоримо: наша церква повинна бути вільною від будь-якого зовнішнього впливу. Вона має бути вільною для людей", - підсумував Зеленський.