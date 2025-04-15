ua en ru
Вт, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

СБУ провела обшуки у Київській митрополії УПЦ МП, - джерела

Вівторок 15 квітня 2025 14:05
UA EN RU
СБУ провела обшуки у Київській митрополії УПЦ МП, - джерела Ілюстративне фото: СБУ навідалась до канцелярії Митрополії у Києві (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомили джерела РБК-Україна, оперативники Служби безпеки України сьогодні, 15 квітня, проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП. Саме вона є "головним кремлівським лобістом".

"Служба Божа сьогодні завітала до канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП, яка є головним кремлівським лобістом", - повідомили джерела.

Відомо, що обшуки проходять у керуючого справами - митрополита Антонія Паканича. За інформацією від наших джерел, будуть нові підозри.

Перевірки УПЦ МП

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні почалися перевірки єпархій УПЦ Московського патріархату. Зокрема, проти десятків служителів було відкрито кримінальні справи про виправдовування війни, колабораційну діяльність та державну зраду.

Однією з найвідоміших стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, якого підозрюють за декількома статтями.

На тлі цих подій президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні РПЦ та пов'язаних з нею організацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
DAILY
Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну