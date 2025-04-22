СБУ викрила 14 кліриків РПЦ, які допомагали Росії захоплювати українські церкви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Правоохоронцям вдалося зібрати доказову базу на ще 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють російський режим на тимчасово окупованих територіях України.

За матеріалами справи, протягом 2022-2024 років ці "священнослужителі" входили до складу підконтрольного Кремлю так званого "священного синоду" РПЦ. У поле зору правоохоронців потрапили:

Олександр Снігур (Артемій) - митрополит Хабаровський та Приамурський;

Михайло Кондратьєв (Мефодій) - єпископ Кам’янський та Камишилівський;

Віталій Єрмаков (Амвросій) - митрополит Тверський та Кашинський;

Леонід Горбачов - патріарший екзарх Африки;

Андрій Малаханов - архієпископ Петропавлівський та Камчатський;

Петро Мансуров (Петро) - єпископ Калачинський та Муромцевський;

Микола Церпицький (Лев) - митрополит Новгородський та Староросійський;

Юрій Єпіфанов (Арсеній) - митрополит Липецький та Задонський;

Михайло Наконечний (Кирило) - митрополит Казанський та Татарстанський;

Олексій Кривенко (Микола) - єпископ Північнобайкальський та Сосново-Озерський;

Валерій Голубєв (Ілля) - архієпископ Анадирський та Чукотський;

Ян Кайгородцев (Іларіон) - єпископ Кінешемський та Палехський;

Ілля Пєров (Тарасій) - єпископ Північноморський та Умбський;

Олександр Таранов (Аркадій) - архієпископ Ровеньківський та Свердловський.

Подробиці справи архієреїв

Як встановило розслідування, від початку повномасштабної війни ці російські архієреї під керівництвом патріарха Кіріла сприяли захопленню релігійних громад на тимчасово окупованій частині України.

Для цього клірики забезпечили рішення московського синоду щодо "приєднання" до складу РПЦ Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних Москві єпископів.

На підставі зібраних доказів всім 14-м пособникам Кіріла заочно повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України. Це статті за пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків.

Наразі СБУ продовжує комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України.