Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США

Никакие переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Обсудили условия, необходимые для длительного и настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США", - отметил президент.

Зеленский также проинформировал Туска о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, и они обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы.

"Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров. Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность", - добавил глава государства.

Зеленский также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о его готовности завершить войну.