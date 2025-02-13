ua en ru
Чт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США

Четверг 13 февраля 2025 19:25
UA EN RU
Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Никакие переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Обсудили условия, необходимые для длительного и настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США", - отметил президент.

Зеленский также проинформировал Туска о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, и они обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы.

"Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров. Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность", - добавил глава государства.

Зеленский также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о его готовности завершить войну.

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине.

В тот же день американский лидер также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".

В то же время ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.

В частности, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что переговоры об Украине не могут проходить без нее, а голос Украины должен быть в центре любых переговоров.

В то же время Зеленский настаивает на участии Европы в переговорах. По его словам, Украине нужны справедливые партнеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Туск Польша Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
Европа в шоке? Как реагируют западные СМИ на заявления Трампа и его команды об Украине и Путине
Европа в шоке? Как реагируют западные СМИ на заявления Трампа и его команды об Украине и Путине
DAILY
Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?