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Зеленский не видит смысла в роспуске Рады

Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует в ближайшее время распускать Верховную раду. В этом нет смысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

"Я не буду распускать парламент", - сказал президент.

По его словам, он как президент должен думать "о стабильной ситуации в Украине, отопление домов", чтобы Украина достойно прошла этот сезон.

"Поэтому распускать, если депутаты голосуют, я даже не понимаю, смысл какой", - добавил он.

Напомним, Зеленский в 2019 году распустил Верховную раду предыдущего созыва под предлогом отсутствия коалиции.

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Владимир ЗеленскийВерховная рада