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Зеленський не бачить сенсу у розпуску Ради

Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський не планує найближчим часом розпускати Верховну раду. У цьому не немає сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

"Я не буду розпускати парламент", - сказав президент.

За його словами, він як президент повинен думати "про стабільну ситуацію в Україні, опалення домівок", щоб Україна гідно пройшла цей сезон.

"Тому розпускати, якщо депутати голосують, я навіть не розумію, сенс який", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський у 2019 році розпустив Верховну раду попереднього скликання під приводом відсутності коаліції.

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Володимир ЗеленськийВерховна рада