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Зеленский не видит конкретных шагов против "Северного потока-2" от Байдена и Меркель, - ОП

Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не видит конкретных шагов против российского газопровода "Северного потока-2" от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток - 2" как оружие, и Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент, мы не услышали", - заявил Никифоров.

Новость дополняется

Напомним, США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию". Как объяснил Байден, это документ подтверждает приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран.

Кроме того, Джо Байден пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Украине и защищать восточный фланг НАТО.

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Владимир ЗеленскийДжозеф БайденАнгела МеркельСеверный поток-2