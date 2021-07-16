Поддержка НАТО и новое партнерство: Байден и Меркель подписали "Вашингтонскую декларацию"

США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах. Приверженность демократии закрепили Джо Байден и Ангела Меркель по итогам переговоров в Вашингтоне .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст, опубликованный на сайте Белого дома .

Вашингтон и Берлин обязуются защищать "открытый мир".

Как объяснил Байден, это документ подтверждает приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих стран, а также то, как они будут их применять.

"Мы будем отстаивать демократические принципы и всеобщие права, когда мы видим, что Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества", - объяснил Байден.

В декларации сообщается, что все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства.

Согласно документу, ФРГ и США также обещают бороться за целостную, свободную и мирную Европу, поддерживать НАТО и развивать существующие союзы.

Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнерства.