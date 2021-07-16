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США продолжат оказывать поддержку Украине и защищать восточный фланг НАТО, - Байден

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Вашингтон, Пятница 16 июля 2021 03:04
США продолжат оказывать поддержку Украине и защищать восточный фланг НАТО, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США и Германия едины по вопросу защиты восточного фланга НАТО от агрессии России. Вашингтон продолжит оказывать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена во время брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент США заявил о начале партнерства с Германией в нескольких сферах.

"И сегодня мы запускаем партнерство по климату и энергетике, чтобы поддержать энергетическую безопасность и развитие технологий устойчивой энергетики в развивающихся экономиках, в том числе в Центральной Европе и в Украине", - заявил американский лидер.

Партнерство охватит "три ключевые области сотрудничества". Речь идет, во-первых, о намерении Вашингтона и Берлина укрепить двустороннее взаимодействие в сфере борьбы с глобальным изменением климата. Во-вторых, стороны планируют расширить сотрудничество по "разработке и внедрению критически важных энергетических технологий".

Кроме того, Соединенные Штаты и Германия собираются работать вместе, "чтобы ускорить переход к устойчивой энергетике в формирующихся экономиках", содействуя при этом борьбе с изменением климата и недопущению "использования энергоресурсов в качестве инструмента принуждения".

Применительно к последнему пункту стороны обещают "мобилизовать инвестиции в Центральной и Восточной Европе, в том числе поддерживая энергетическую трансформацию Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность".

Кроме того, схожие усилия США и Германия намерены предпринимать в целях оказания содействия странам с наиболее значительными выбросами в атмосферу в Южной и Юго-Восточной Азии.

США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию". Как объяснил Байден, это документ подтверждает приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран.

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