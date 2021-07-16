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Зеленський не бачить конкретних кроків проти "Північного потоку-2" від Байдена і Меркель, - ОП

Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський не бачить конкретних кроків проти російського газопроводу "Північного потоку-2" від президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету, за їх заяви, що не можна дозволити Росії використовувати "Північний потік - 2" як зброю, і Україна навіть по завершенні дії чинного контракту на транзит газу повинна залишатися транзитною стороною. Щоправда, ми не почули цікавого: як сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає президент, ми не почули", - заявив Никифоров.

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Нагадаємо, США і Німеччина підписали " Вашингтонську декларацію". Як пояснив Байден, це документ підтверджує прихильність твердим демократичним принципам, які лежать в основі обох наших країн.

Крім того, Джо Байден пообіцяв, що США продовжать надавати підтримку Україні і захищати східний фланг НАТО.

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