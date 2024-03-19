ППО, далекобійні ракети й не тільки. В Міноборони назвали очікування від "Рамштайну"
В Німеччині розпочалась 20-та зустріч у форматі "Рамштайн". Пріоритетом для України є надання нових систем протиповітряної оборони, далекобійних ракет й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.
Як пише Міноборони, українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.
Пріоритетами на засіданні для України є:
- нові системи протиповітряної оборони та ракети до них;
- ракети дальнього радіуса дії;
- артилерійські снаряди, особливо калібру 155-мм;
- сучасні системи РЕБ та РЕР;
- бронетехніка.
"Рамштайн-20"
Сьогодні, 20 березня, проходить 20-те засідання у форматі "Рамштайн", яку очолив керівник Пентагону Ллойд Остін. Місцем проведення стала німецька військово-повітряна база Ramstein AB, де союзники зібралися вперше навесні 2022 року. Зокрема на засідання були запрошені міністри оборони й вищі військові посадовці із близько 50 країн світу.
Детальніше про 20-те засідання у форматі "Рамштайн" та чого очікувати від нього - в матеріалі РБК-Україна.
Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що сьогодні буде анонсовано новий військовий пакет допомоги Україні, втім, щодо ракет Taurus "новин немає".
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