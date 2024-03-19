ППО, далекобійні ракети й не тільки. В Міноборони назвали очікування від "Рамштайну"

В Німеччині розпочалась 20-та зустріч у форматі "Рамштайн". Пріоритетом для України є надання нових систем протиповітряної оборони, далекобійних ракет й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Як пише Міноборони, українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.

Пріоритетами на засіданні для України є:

нові системи протиповітряної оборони та ракети до них;

ракети дальнього радіуса дії;

артилерійські снаряди, особливо калібру 155-мм;

сучасні системи РЕБ та РЕР;

бронетехніка.

"Рамштайн-20"

Сьогодні, 20 березня, проходить 20-те засідання у форматі "Рамштайн", яку очолив керівник Пентагону Ллойд Остін. Місцем проведення стала німецька військово-повітряна база Ramstein AB, де союзники зібралися вперше навесні 2022 року. Зокрема на засідання були запрошені міністри оборони й вищі військові посадовці із близько 50 країн світу.

Детальніше про 20-те засідання у форматі "Рамштайн" та чого очікувати від нього - в матеріалі РБК-Україна.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що сьогодні буде анонсовано новий військовий пакет допомоги Україні, втім, щодо ракет Taurus "новин немає".