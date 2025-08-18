Зеленський про вибори в Україні: ми готові, але потрібно подбати про безпеку

"Так, звичайно, ми готові для виборів. Ми маємо забезпечити безпечні умови і має попрацювати в парламенті, тому що під час війни не можна проводити вибори", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, для проведення виборів в Україні потрібне всеосяжне припинення вогню - на полі бою, в небі, на морі.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував питання. Він сказав: "Якщо у вас війна, ви не можете проводити вибори".

Варто додати, що питання про вибори поставив журналіст Браян Ґленн - головний кореспондент Білого дому для шоу Real America's Voice. У лютому на зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі саме він запитав у президента України, коли той знову вдягатиме костюми.