Зеленський про вибори в Україні: ми готові, але потрібно подбати про безпеку

Україна готова до проведення виборів. Проте для цього потрібно забезпечити умови, насамперед йдеться про безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Так, звичайно, ми готові для виборів. Ми маємо забезпечити безпечні умови і має попрацювати в парламенті, тому що під час війни не можна проводити вибори", - заявив глава держави.
Зеленський наголосив, для проведення виборів в Україні потрібне всеосяжне припинення вогню - на полі бою, в небі, на морі.
Президент США Дональд Трамп також прокоментував питання. Він сказав: "Якщо у вас війна, ви не можете проводити вибори".
Варто додати, що питання про вибори поставив журналіст Браян Ґленн - головний кореспондент Білого дому для шоу Real America's Voice. У лютому на зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі саме він запитав у президента України, коли той знову вдягатиме костюми.
Нагадаємо, за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. За даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.
В інтерв'ю РБК-Україна спікер ВРУ Руслан Стефанчук зазначав, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану. За його словами, це будуть унікальні вибори.
Спікер додав, що після завершення воєнного стану планується ухвалення спеціального закону, який дозволить провести вибори та повернутися до звичайної процедури, визначеної Конституцією.