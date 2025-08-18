Зеленский о выборах в Украине: мы готовы, но нужно позаботиться о безопасности

"Да, конечно, мы готовы для выборов. Мы должны обеспечить безопасные условия и должны поработать в парламенте, потому что во время войны нельзя проводить выборы", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, для проведения выборов в Украине нужно всеобъемлющее прекращение огня - на поле боя, в небе, на море.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал вопрос. Он сказал: "Если у вас война, вы не можете проводить выборы".

Стоит добавить, что вопрос о выборах задал журналист Брайан Гленн - главный корреспондент Белого дома для шоу Real America's Voice. В феврале на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме именно он спросил у президента Украины, когда тот снова будет надевать костюмы.