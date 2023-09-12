Зеленський ветував законопроект про електронні декларації

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Він заявив, що декларації мають бути відкритими.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
"Вето. Вранці надійшов із Верховної ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими", - заявив Зеленський.
За словами президента, декларації мають бути відкритими - і вже зараз, а не через рік.
"Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", - зауважив Зеленський.
Нагадаємо, що 5 вересня депутати Верховної ради підтримали повернення відновлення електронного декларування в Україні, яке було призупинене через повномасштабну агресію РФ.
Але парламентарі відмовилися схвалити правку до законопроєкту, яка передбачала негайне відкриття реєстру декларацій.
У законопроекті вказано, що е-декларації ще рік мають бути не публічними. Однак за бажанням кожен чиновник може звернутися до НАЗК, аби його декларацію зробили публічною.
В "Слузі народу" пояснювали таке рішення залишити реєстр поки що закритим через прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях.
Однак це все ж викликало обурення як у суспільстві, так і серед антикорупційних організацій. Так, на сайті президента петиція із
закликом ветувати даний законопроект за кілька годин набрала необхідну кількість підписів. Накласти вето на законопроект закликали президента України й у Європарламенті.
Додамо, як раніше розповіли РБК-Україна джерела, глава держави може ветувати законопроект про е-декларування, що він зробив вже сьогодні.
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