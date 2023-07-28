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Зеленський ветував закон про виділення додаткових коштів на будівництво музею Голодомору

Фото: Зеленський ветував закон про виділення додаткових коштів на будівництво музею Голодомору (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про виділення додаткових 573,9 млн гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №9437.

Зазначається, що 27 липня законопроєкт повернули до Ради з пропозиціями президента. При цьому у супровідних документах поки відсутній текст пропозицій Зеленського.

 

Що цьому передувало?

13 липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових грошей на завершення будівництва музею Голодомору. При цьому деяких українців обурила така пропозиція, адже, на їхню думку, зараз необхідно направляти гроші лише на армію, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину та те, що наближає державу до перемоги. Водночас витрачати гроші на культури та мистецтво не на часі, вважають вони.

При цьому тогочасний міністр культури Олександр Ткаченко вважав доречним витрачати гроші на такі проєкти під час війни.

Важливість визнання Голодомору геноцидом

Радянська влада влаштувала в Україні штучний голод у 1932-1933 роках. Ще у 2006 році Верховна рада визнала Голодомор геноцидом українського народу.

При цьому після початку повномасштабної війни розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом активізувався у багатьох країнах. Відповідні декларації вже ухвалили парламенти Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу та Хорватії.

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Володимир ЗеленськийГолодомор