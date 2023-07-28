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Зеленский ветировал закон о выделении дополнительных средств на строительство музея Голодомора

Фото: Зеленский ветировал закон о выделении дополнительных средств на строительство музея Голодомора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о выделении дополнительных 573,9 млн гривен в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №9437.

Отмечается, что 27 июля законопроект вернули в Раду с предложениями президента. При этом в сопроводительных документах пока отсутствует текст предложений Зеленского.

Что этому предшествовало?

13 июля Верховная Рада поддержала выделение дополнительных денег на завершение строительства музея Голодомора. При этом некоторых украинцев возмутило такое предложение, ведь, по их мнению, сейчас необходимо направлять деньги только на армию, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и то, что приближает государство к победе. В то же время тратить деньги на культуры и искусство не ко времени, считают они.

При этом министр культуры Александр Ткаченко считал уместным тратить деньги на такие проекты во время войны.

Важность признания Голодомора геноцидом

Советские власти устроили в Украине искусственный голод в 1932-1933 годах. Еще в 2006 году Верховная рада признала Голодомор геноцидом украинского народа.

При этом после начала полномасштабной войны рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом активизировалось во многих странах. Соответствующие декларации уже приняли парламенты Британии, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии, Люксембурга и Хорватии.

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Владимир ЗеленскийГолодомор