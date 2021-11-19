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Зеленский ветировал законопроект о госфинансировании политических партий

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о финансовых отчетах политических партий. Документ с предложениями главы государства возвращен в Верховную раду для доработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Предложения президента к законопроекту №5253-1 "О внесении изменений в закон Украины "О политических партиях в Украине" об усовершенствовании правового регулирования финансирования деятельности политических партий" учитывают предложения общественных и политических организаций.

В частности, Зеленский предлагает исключить из законопроекта предложение о выделении из государственного бюджета дополнительных средств на финансирование политических партий.

Кроме того, президент предлагает, чтобы решение о принятии или отказе от госфинансирования можно принималось как на съезде партии, так и сбором подписей большинства членов парламентской фракции.

После вето президента депутаты должны в течение месяца рассмотреть законопроект с учетом поправок главы государства.

Напомним, в июне Верховная рада приняла за основу законопроект №5253-1 об изменении порядка госфинансирования партий.

Отметим, накануне голосования комитет по вопросам антикоррупционной политики раскритиковал законопроект, отменяющий контроль НАПК за финансами партий.

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Владимир ЗеленскийВерховная рада