Зеленський ветував законопроєкт про держфінансування політичних партій

Пропозиції президента до законопроєкту №5253-1 "про внесення змін до закону України" Про політичні партії в Україні" Про удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій" враховують пропозиції громадських і політичних організацій.

Зокрема, Зеленський пропонує виключити із законопроєкту пропозицію про виділення з державного бюджету додаткових коштів на фінансування політичних партій.

Крім того, президент пропонує, щоб рішення про прийняття або відмову від держфінансування можна приймати як на з'їзді партії, так і збором підписів більшості членів парламентської фракції.

Після вето президента депутати повинні протягом місяця розглянути законопроєкт з урахуванням поправок глави держави.