Зеленський ветував закон про в'язницю за брехню у деклараціях. У Раді назвали причини

"Я називаю це найшвидшим вето в історії: коли ти голосуєш, а президент вже через хвилину телефонує Давиду і каже, що його ветує. Дійсно, є група депутатів, які по-різному розуміють і по-різному трактують, зокрема, висновки КСУ щодо декларування. І давайте відверто казати: навіть у нашій фракції є різні погляди і ставлення до антикорупційної реформи", - зазначив парламентар.

За словами нардепа, одна з правок стосувалася нібито зручності для декларантів. Це правка депутата Ігоря Фріса, заслуженого юриста України.

"Він вважає: якщо декларант не проінформований про наявність активів у його подружжя або членів родини, які з ним мешкають і підпадають під декларування, то це не є кримінальним правопорушенням, тому що ти ж не знаєш", - підкреслив нардеп.

Корнієнко запевнив, що за документ проголосували, розуміючи, що буде вето.

"Ми будемо враховувати пропозиції президента. Там були ще зауваження з інших позицій", - сказав депутат.

За його словами, правка щодо декларування майна членів сім'ї досить сумнівна.

"Ця правка так виписана, що якщо мені дружина не сказала, що вона купила авто, то я про це нібито не знаю і не маю його декларувати. Це досить сумнівно. Адже ця реформа дуже корисна для того, щоб суспільство розуміло масштаб процесів, які в країні десятки років відбувались, і прозорість статків політиків чи чиновників", - сказав нардеп.