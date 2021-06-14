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Зеленський ветував закон про в'язницю за брехню у деклараціях. У Раді назвали причини

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Україна, Понеділок 14 червня 2021 10:59
Зеленський ветував закон про в'язницю за брехню у деклараціях. У Раді назвали причини Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Уляна Безпалько

Президент Володимир Зеленський ветував законопроект №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях. Замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив причини.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я називаю це найшвидшим вето в історії: коли ти голосуєш, а президент вже через хвилину телефонує Давиду і каже, що його ветує. Дійсно, є група депутатів, які по-різному розуміють і по-різному трактують, зокрема, висновки КСУ щодо декларування. І давайте відверто казати: навіть у нашій фракції є різні погляди і ставлення до антикорупційної реформи", - зазначив парламентар.

За словами нардепа, одна з правок стосувалася нібито зручності для декларантів. Це правка депутата Ігоря Фріса, заслуженого юриста України.

"Він вважає: якщо декларант не проінформований про наявність активів у його подружжя або членів родини, які з ним мешкають і підпадають під декларування, то це не є кримінальним правопорушенням, тому що ти ж не знаєш", - підкреслив нардеп.

Корнієнко запевнив, що за документ проголосували, розуміючи, що буде вето.

"Ми будемо враховувати пропозиції президента. Там були ще зауваження з інших позицій", - сказав депутат.

За його словами, правка щодо декларування майна членів сім'ї досить сумнівна.

"Ця правка так виписана, що якщо мені дружина не сказала, що вона купила авто, то я про це нібито не знаю і не маю його декларувати. Це досить сумнівно. Адже ця реформа дуже корисна для того, щоб суспільство розуміло масштаб процесів, які в країні десятки років відбувались, і прозорість статків політиків чи чиновників", - сказав нардеп.

Докладніше про законопроект читайте в матеріалі РБК-Україна "Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню у деклараціях".

Крім того, президент подав до Ради законопроект про олігархів, який зобов'яже їх подавати декларації.

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