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Зеленский ветировал закон, размывающий политическую нейтральность судей КС

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Киев, Четверг 03 июня 2021 15:10
Зеленский ветировал закон, размывающий политическую нейтральность судей КС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, в котором размывается политическая нейтральность судей Конституционного суда. Документ с предложениями главы государства возвращен в Верховную раду для доработки.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Зеленский вернул в Верховную раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (законопроект № 4535), который был принят депутатами 15 апреля 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и образования старостинских округов. В то же время документ содержит изменения в закон о КС Украины, не касаются вопросов старост.

"В частности, стать. 11 закона «О Конституционном Суде Украины» предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей КС. Таким образом из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности", - подчеркивается в сообщении.

Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям.

Подчеркивается, что политическая нейтральность - это составная часть независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права (часть первая статьи 8 Основного закона). "Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС", - резюмировали в Офисе президента.

С учетом этого Зеленский предлагает Верховной раде исключить из законопроекта № 4535 пункт о внесении изменений в закон "О Конституционном Суде Украины".

Напомним, 15 апреля Верховная рада изменила требования к судьям Конституционного суда Украины. Народные депутаты предусмотрели эту норму в законопроекте №4535 о новых полномочиях поселковых старост.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский своим указом фактически лишил полномочий главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

Подробнее о конституционном кризисе и увольнении главы КСУ читайте в материале РБК-Украина "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ".

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