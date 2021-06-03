Зеленский ветировал закон, размывающий политическую нейтральность судей КС

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, в котором размывается политическая нейтральность судей Конституционного суда . Документ с предложениями главы государства возвращен в Верховную раду для доработки.

"Зеленский вернул в Верховную раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (законопроект № 4535), который был принят депутатами 15 апреля 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и образования старостинских округов. В то же время документ содержит изменения в закон о КС Украины, не касаются вопросов старост.

"В частности, стать. 11 закона «О Конституционном Суде Украины» предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей КС. Таким образом из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности", - подчеркивается в сообщении.

Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям.

Подчеркивается, что политическая нейтральность - это составная часть независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права (часть первая статьи 8 Основного закона). "Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС", - резюмировали в Офисе президента.

С учетом этого Зеленский предлагает Верховной раде исключить из законопроекта № 4535 пункт о внесении изменений в закон "О Конституционном Суде Украины".