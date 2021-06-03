Зеленський ветував закон, що розмиває політичну нейтральність суддів КС

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон, в якому розмивається політична нейтральність суддів Конституційного Суду . Документ з пропозиціями глави держави повернуто до Верховної Ради для доопрацювання.

"Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон" Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (законопроєкт № 4535), який був прийнятий депутатами 15 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що закон спрямований на вдосконалення правового регулювання питань інституту старост і освіти старостинських округів. Одночасно документ містить зміни в закон про КС України, не стосуються питань старост.

"Зокрема, стати. 11 закону« Про Конституційний Суд України »запропоновано викласти в новій редакції, яка не забезпечує дотримання принципу політичної нейтральності суддів КС. Таким чином із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності", - підкреслюється в повідомленні.

Виняток цих положень дає підстави для довільного трактування того, чи відповідає той чи інший кандидат на посаду судді КС зазначеним вимогам.

Підкреслюється, що політична нейтральність - це складова частина незалежності суддів, яка є невід'ємним елементом закріпленого Конституцією України принципу верховенства права (частина перша статті 8 Основного закону). "Отже, такі зміни в законодавство порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності КС", - резюмували в Офісі президента.

З огляду на це Зеленський пропонує Верховній раді виключити із законопроєкту № 4535 пункт про внесення змін до закону "Про Конституційний Суд України".