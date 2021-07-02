Зеленский может ветировать закон о перезапуске ВККС, - Разумков
Президент Украины Владимир Зеленский может ветировать закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Причина - техническая коллизия с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Рады Дмитрия Разумкова.
По его словам, в нынешней редакции закона две нормы можно трактовать по- разному, как увеличение роли международных экспертов, так и снижение.
"Согласно действующему регламенту Верховной рады и Конституции на уровне парламента исправить уже принятый закон невозможно. Поэтому есть большая вероятность, что президент заветирует из-за этого технического вопроса, и он будет возвращен в Верховную раду ", - добавил Разумков.
Он подчеркнул, что в таком случае закон с предложениями президента смогут принять уже на следующей пленарной неделе.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз уже готов назначить своих экспертов для отбора членов ВККС по новому закону.
Согласно документу, решающий голос при формировании ВККС будут иметь именно иностранные члены конкурсной комиссии.