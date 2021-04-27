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Зеленский ветировал расширение доступа адвокатов в тюрьмы. ВР направила закон на доработку

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №2063 о доступе лиц, отбывающих наказание, к конфиденциальным свиданиям со своими защитниками без ограничения их продолжительности в рабочие, выходные, нерабочие дни. Верховная рада отправила соответствующий законопроект на доработку в профильный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Такое решение поддержали 325 нардепов.

Закон гарантировал осужденному право на правовую помощь, конфиденциальные юридические консультации (свидания) с защитниками, адвокатами, законными представителями, которые представляют лицо при рассмотрении дел в суде, юристами, специалистами в области права, представляющими лицо в Европейском суде по правам человека, законными представителями несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным или ограниченно дееспособным.

Такое право предлагали и распространить также на осужденных, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, помещенных в карцер.

Осужденному планировали предоставить право на такие свидания без ограничения во времени и количестве в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни с 7 до 20 часов по собственной инициативе и/или инициативе лица, на свидание с которым он имеет право.

Глава государства высказал ряд замечаний к проекту, в связи с чем профильный комитет рекомендовал Раде доработать закон с учетом предложений президента.

Напомним, данный законопроект ВР приняла во втором чтении в конце февраля.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут разрешить принудительное кормление осужденных. Комитет парламента по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных поддержал соответствующий проект закона №4323.

Кроме того, в Украине появятся правила отбывания административного ареста.

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