В Украине могут разрешить принудительное кормление осужденных: комитет поддержал закон

В Украине могут разрешить принудительное кормление осужденных . Комитет Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных поддержал соответствующий проект закона №4323.

"Народные депутаты поддержали проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении к осужденных и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления №4323", - сказано в сообщении.

Закон определяет, что к осужденному, который заявил об отказе от принятия пищи, может быть применено принудительное кормление на основании постановления суда. Постановление принимается по заключению врача о том, что такому осужденному грозит значительное ухудшение состояния здоровья и существует очевидная угроза его жизни. Без решения суда применять его запрещено.