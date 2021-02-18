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В Украине могут разрешить принудительное кормление осужденных: комитет поддержал закон

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 17:10
В Украине могут разрешить принудительное кормление осужденных: комитет поддержал закон Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут разрешить принудительное кормление осужденных. Комитет Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных поддержал соответствующий проект закона №4323.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Народные депутаты поддержали проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении к осужденных и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления №4323", - сказано в сообщении.

Закон определяет, что к осужденному, который заявил об отказе от принятия пищи, может быть применено принудительное кормление на основании постановления суда. Постановление принимается по заключению врача о том, что такому осужденному грозит значительное ухудшение состояния здоровья и существует очевидная угроза его жизни. Без решения суда применять его запрещено.

Напомним, Кабинет министров предлагает определить порядок принудительного кормления осужденных. Соответствующий законопроект №4323 в ноябре правительство внесло в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, в начале 2020 Офис генерального прокурора обратился к правительству с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые объявляют голодовку в местах лишения свободы.

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