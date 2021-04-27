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Зеленський ветував розширення доступу адвокатів до в'язниць. ВР направила закон на доопрацювання

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський ветував законопроект №2063 про доступ осіб, які відбувають покарання, до конфіденційних побачень зі своїми захисниками без обмеження їх тривалості в робочі, вихідні, неробочі дні. Верховна рада відправила відповідний законопроект на доопрацювання у профільний комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Таке рішення підтримали 325 нардепів.

Закон гарантував засудженому право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) з захисниками, адвокатами, законними представниками, які представляють обличчя при розгляді справ у суді, юристами, фахівцями в галузі права, що представляють особу в Європейському суді з прав людини, законними представниками неповнолітнього або особи, яка була визнана недієздатною або обмежено дієздатною.

Таке право пропонували й поширити також на засуджених, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я, поміщених у карцер.

Засудженому планували надати право на такі побачення без обмеження у часі й кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 до 20 години за власною ініціативою і/або ініціативи особи, на побачення з якою він має право.

Глава держави висловив ряд зауважень до проекту, у зв'язку з чим профільний комітет рекомендував Раді доопрацювати закон з урахуванням пропозицій президента.

Нагадаємо, даний законопроект ВР прийняла в другому читанні в кінці лютого.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть дозволити примусове годування засуджених. Комітет парламенту з прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих підтримав відповідний проект закону №4323.

Крім того, в Україні з'являться правила відбування адміністративного арешту.

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