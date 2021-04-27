Зеленський ветував розширення доступу адвокатів до в'язниць. ВР направила закон на доопрацювання

Таке рішення підтримали 325 нардепів.

Закон гарантував засудженому право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) з захисниками, адвокатами, законними представниками, які представляють обличчя при розгляді справ у суді, юристами, фахівцями в галузі права, що представляють особу в Європейському суді з прав людини, законними представниками неповнолітнього або особи, яка була визнана недієздатною або обмежено дієздатною.

Таке право пропонували й поширити також на засуджених, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я, поміщених у карцер.

Засудженому планували надати право на такі побачення без обмеження у часі й кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 до 20 години за власною ініціативою і/або ініціативи особи, на побачення з якою він має право.

Глава держави висловив ряд зауважень до проекту, у зв'язку з чим профільний комітет рекомендував Раді доопрацювати закон з урахуванням пропозицій президента.