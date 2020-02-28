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Зеленський ветував скасування закону про стройовий статут ЗСУ

Новини » Політика     28.02.2020 - 10:05
Зеленський ветував скасування закону про стройовий статут ЗСУ
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент пропозиції президента до закону не опубліковані

Президент Володимир Зеленський ветував законопроект №2466 "Про визнання таким, що втратив чинність, закон "Про стройовий статут Збройних сил України". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Зеленський ветував скасування закону про стройовий статут ЗСУ

Останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента.

"Законопроект спрямований на впровадження стандартів НАТО в усіх сферах військової діяльності з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору", - наголошується у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла за основу і в цілому законопроект №2466 "Про визнання таким, що втратив чинність, закон України "Про стройовий статут Збройних сил України".

Зокрема, 300 нардепів підтримали його прийняття за основу, після чого глава парламенту Дмитро Разумков запропонував схвалити документ у цілому. За прийняття у цілому проголосували 278 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 листопада 2019 року було опубліковано закон №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військових обов'язків і проходження військової служби)".

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