Вступил в силу закон о модернизации сержантской службы в ВСУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закон был опубликован в парламентской газете 30 ноября

В субботу, 30 ноября, был опубликован закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно исполнения воинского долга и прохождения военной службы)". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Законопроект позволит усовершенствовать порядок исполнения воинского долга украинскими гражданами, а также обеспечения введения новых званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке "NATO Code" по STNAG 2116.

Кроме того, в пояснительной записке также подчеркивали, что документ создаст дополнительные мотивационные факторы для прохождения военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу по образцу западноевропейских армий.

"Этот закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 6 раздела первого, который вступает в силу через десять месяцев со дня, следующего за днем опубликования этого закона", - говорится в документе.

Так, закон о модернизации сержантской службы в ВСУ вступил в силу в субботу, 30 ноября.

Напомним, что закон №0906 о модернизации сержантской службы в Вооруженных силах был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 29 ноября. На подпись главе государства документ передали 12 ноября.

Документ был одобрен Верховной радой во втором чтении еще 17 октября 2019 года. Тогда за законопроект проголосовали 278 народных депутатов.