Зеленский вернул украинцам право получать больничные

Документ вносит изменения в статью 22 Закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании” по социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности” № 1380-ІХ, отмечается в сообщении.

Подписанный закон возвращает украинцам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве или так называемых больничных.

Эти выплаты были отменены после внесения изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании”, которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек.

Закон, который подписал президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи», - уточнили в пресс-службе главы государства.

Документ вступает в силу 30 июня 2021 года со дня введения в действие закона “О реабилитации в сфере здравоохранения”.