Зеленський повернув українцям право отримувати лікарняні

Документ вносить зміни до статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності" № 1380-ІХ, зазначається у повідомленні.

Підписаний закон повертає українцям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України в період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві або так званих лікарняних.

Ці виплати були скасовані після внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Це могло призвести до недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб.

Закон, який підписав президент, виправляє колізію і відновлює право на отримання цієї матеріальної допомоги», - уточнили в прес-службі Глави держави.

Документ набирає чинності 30 червня 2021 року з дня введення в дію закону "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я".