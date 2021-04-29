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Зеленський повернув українцям право отримувати лікарняні

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що повертає українцям право отримувати матеріальну допомогу з Фонду соціального страхування або так званих лікарняних. Ці виплати були скасовані через законодавчу колізію.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Документ вносить зміни до статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності" № 1380-ІХ, зазначається у повідомленні.

Підписаний закон повертає українцям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України в період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві або так званих лікарняних.

Ці виплати були скасовані після внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Це могло призвести до недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб.

Закон, який підписав президент, виправляє колізію і відновлює право на отримання цієї матеріальної допомоги», - уточнили в прес-службі Глави держави.

Документ набирає чинності 30 червня 2021 року з дня введення в дію закону "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я".

Нагадаємо, в Україні допомоги з тимчасової втрати працездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами будуть проходити процес верифікації. Це не вплине на терміни фінансування допомоги, запевнили в Фонді соціального страхування.

Як писало РБК-Україна, з 1 січня 2021 року в державі ввели превентивну верифікацію інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою.

Так, в грудні 2019 року набув чинності закон про верифікації пенсій та інших державних виплат.

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