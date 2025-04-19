У Києві лунають звуки вибухів: ППО збиває ворожі дрони
Ввечері, 19 квітня, у Києві чути звуки вибухів. Сили ППО збивають дрони, яким ворог намагається атакувати столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 17:39.
За декілька хвилин до цього у Київській міській військовій адміністрації теж інформували про роботу протиповітряної оборони.
Де оголосили тривогу
Станом на 17:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Атака РФ напередодні нібито "пасхального перемир'я"
Нагадаємо, що близько години тому російський диктатор Володимир Путін анонсував "пасхальне перемир'я", яке нібито почнеться вже сьогодні о 18:00 і буде діяти до 21 квітня. За його словами, він надав військам РФ припинити всі бойові дії.
Однак одразу ж після заяви стало відомо про ракетну загрозу для Київської області, а у Києві оголосили тривогу через дрони. Крім того, сигнал поширився на низку інших вищевказаних областей через активність тактичної ворожої авіації.
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