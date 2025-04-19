У Києві лунають звуки вибухів: ППО збиває ворожі дрони

Ввечері, 19 квітня, у Києві чути звуки вибухів. Сили ППО збивають дрони, яким ворог намагається атакувати столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 17:39. За декілька хвилин до цього у Київській міській військовій адміністрації теж інформували про роботу протиповітряної оборони. Де оголосили тривогу Станом на 17:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.