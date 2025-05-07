Зеленський вдруге за тиждень нагадав депутатам, навіщо Україні угода про надра

Уже завтра Верховна Рада має ратифікувати угоду зі США щодо корисних копалин, що може відкрити шлях до тривалої економічної співпраці двох країн. І кожен депутат має усвідомлювати вагу цього кроку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
"Завтра Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч", - розповів Зеленський.
Він пояснив додав, що ця угода забезпечить Україні "десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання".
"Стратегічне бачення Америки - формувати нові економічні партнерства. Це працюватиме й на оборону України, й на нашу оборонну взаємодію. Стратегічне бачення України – залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут і розвивати виробництва на нашій землі. Саме це ми й робимо", - пояснив глава держави.
Президент наголосив, що кожен депутат Верховної ради має це розуміти й підтримати ратифікацію угоди зі США.
"Важливо, щоб усі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди та підтримали перспективи, які угода відкриває", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, спочатку Україна і США обговорювали, що угода про надра має бути рамковою, після чого мав би бути створений інвестиційний фонд відбудови України. У березні США запропонували Україні оновлений варіант угоди, який потребував ратифікації у парламенті.
Першим кроком до ухвалення угоди був меморандум про партнерство, який підписали 17 квітня.
У ніч на 1 травня перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та глава Мінфіну США Скотт Бессент підписали угоду про надра. Текст документа з'явився того ж дня.
Угода передбачає створення інвестиційного фонду. До нього спрямовуватиметься 50% бюджетних надходжень від рентних платежів, продажу спеціальних дозволів на розвідку і видобуток корисних копалин, а також інших форм надання надр у користування. Угода про копалини охоплює 57 видів мінералів.
Втім не всім депутатам Верховної Ради подобається ця угода. Депутати опозиції, зокрема від "Європейської солідарності", за словами Зеленського, вимагали додаткових пояснень про угоду та її зв'язок з досягненням миру.
Президент зазначив, що деякі парламентарії не хочуть голосувати за угоду, навіть незважаючи на важливість її для безпеки України. Він заявив, що депутатам, які блокують ратифікацію угоди з США, "не можна грати в подвійну гру". Він також підкреслив, що тим, хто виступає проти важливих для безпеки України рішень, слід скасувати візи.
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