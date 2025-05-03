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Зеленський відповів критикам угоди про надра: США треба просто скасувати візи

Субота 03 травня 2025 12:36
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Зеленський відповів критикам угоди про надра: США треба просто скасувати візи Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Зеленський заявив, що депутатам, які блокують ратифікацію угоди з США, "не можна грати в подвійну гру". Він також підкреслив, що тим, хто виступає проти важливих для безпеки України рішень, слід скасувати візи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час зустрічі із журналістами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не очікує складнощів з процесом ратифікації Угоди зі США про спільний фонд Верховною Радою.

За його словами, парламент ратифікував понад сотню договорів за останні п'ять років, і процес підписання та затвердження угоди відбуватиметься в стандартному порядку.

Зеленський пояснив, що після голосування депутатів уряд продовжить технічні процедури для впровадження угоди, зазначивши, що це звичайна практика для ратифікації міжнародних договорів.

Він також відповів на запити депутатів з опозиції, зокрема від "Європейської солідарності", які вимагали додаткових пояснень про угоду та її зв'язок з досягненням миру.

Президент зазначив, що деякі парламентарії не хочуть голосувати за угоду, навіть незважаючи на важливість її для безпеки України.

"Я чесно так вважаю. Вони приїжджають в США кожного місяця. Розказують, як тут погано в Україні, як вони знають, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які не дуже важливі", - заявив він.

Він висловив думку, що для тих, хто не голосує за важливі для країни рішення, варто запровадити візові обмеження для поїздок до США.

"Результат буде на табло – хто проголосував, а хто ні. Не можна грати у подвійну гру", - наголосив Зеленський.

Україна і США підписали угоду про надра

Нагадаємо, перша віцепрем'єрка, міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила про підписання угоди про надра зі США.

Угода передбачає створення інвестиційного фонду. До нього спрямовуватиметься 50% бюджетних надходжень від рентних платежів, продажу спеціальних дозволів на розвідку і видобуток корисних копалин, а також інших форм надання надр у користування.

Детальніше про те, які зобов'язання з'явилися в України відповідно до нової угоди - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Надра Сполучені Штати Америки
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