Зеленский второй раз за неделю напомнил депутатам, зачем Украине соглашение о недрах

Уже завтра Верховная Рада должна ратифицировать соглашение с США по полезным ископаемым, что может открыть путь к длительному экономическому сотрудничеству двух стран. И каждый депутат должен осознавать вес этого шага.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
"Завтра Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины. Безопасность и экономика всегда идут бок о бок", - рассказал Зеленский.
Он пояснил добавил, что это соглашение обеспечит Украине "десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста".
"Стратегическое видение Америки - формировать новые экономические партнерства. Это будет работать и на оборону Украины, и на наше оборонное взаимодействие. Стратегическое видение Украины - привлекать партнеров к реальной работе здесь, в Украине, инвестировать здесь и развивать производства на нашей земле. Именно это мы и делаем", - пояснил глава государства.
Президент подчеркнул, что каждый депутат Верховной рады должен это понимать и поддержать ратификацию соглашения с США.
"Важно, чтобы все депутаты осознавали вес этого соглашения и поддержали перспективы, которые соглашение открывает", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, сначала Украина и США обсуждали, что соглашение о недрах должно быть рамочным, после чего должен был бы быть создан инвестиционный фонд восстановления Украины. В марте США предложили Украине обновленный вариант соглашения, который нуждался в ратификации в парламенте.
Первым шагом к принятию соглашения был меморандум о партнерстве, который был подписан 17 апреля.
В ночь на 1 мая первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент подписали соглашение о недрах. Текст документа появился в тот же день.
Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда. В него будет направляться 50% бюджетных поступлений от рентных платежей, продажи специальных разрешений на разведку и добычу полезных ископаемых, а также других форм предоставления недр в пользование. Соглашение об ископаемых охватывает 57 видов минералов.
Впрочем не всем депутатам Верховной Рады нравится это соглашение. Депутаты оппозиции, в частности от "Европейской солидарности", по словам Зеленского, требовали дополнительных объяснений о соглашении и его связи с достижением мира.
Президент отметил, что некоторые парламентарии не хотят голосовать за соглашение, даже несмотря на важность его для безопасности Украины. Он заявил, что депутатам, которые блокируют ратификацию соглашения с США, "нельзя играть в двойную игру". Он также подчеркнул, что тем, кто выступает против важных для безопасности Украины решений, следует отменить визы.
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