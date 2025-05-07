Зеленський вдруге за тиждень нагадав депутатам, навіщо Україні угода про надра

Уже завтра Верховна Рада має ратифікувати угоду зі США щодо корисних копалин, що може відкрити шлях до тривалої економічної співпраці двох країн. І кожен депутат має усвідомлювати вагу цього кроку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Завтра Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч", - розповів Зеленський.

Він пояснив додав, що ця угода забезпечить Україні "десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання".

"Стратегічне бачення Америки - формувати нові економічні партнерства. Це працюватиме й на оборону України, й на нашу оборонну взаємодію. Стратегічне бачення України – залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут і розвивати виробництва на нашій землі. Саме це ми й робимо", - пояснив глава держави.

Президент наголосив, що кожен депутат Верховної ради має це розуміти й підтримати ратифікацію угоди зі США.

"Важливо, щоб усі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди та підтримали перспективи, які угода відкриває", - підкреслив Зеленський.