Зеленский второй раз за неделю напомнил депутатам, зачем Украине соглашение о недрах

Уже завтра Верховная Рада должна ратифицировать соглашение с США по полезным ископаемым, что может открыть путь к длительному экономическому сотрудничеству двух стран. И каждый депутат должен осознавать вес этого шага.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Завтра Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины. Безопасность и экономика всегда идут бок о бок", - рассказал Зеленский.

Он пояснил добавил, что это соглашение обеспечит Украине "десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста".

"Стратегическое видение Америки - формировать новые экономические партнерства. Это будет работать и на оборону Украины, и на наше оборонное взаимодействие. Стратегическое видение Украины - привлекать партнеров к реальной работе здесь, в Украине, инвестировать здесь и развивать производства на нашей земле. Именно это мы и делаем", - пояснил глава государства.

Президент подчеркнул, что каждый депутат Верховной рады должен это понимать и поддержать ратификацию соглашения с США.

"Важно, чтобы все депутаты осознавали вес этого соглашения и поддержали перспективы, которые соглашение открывает", - подчеркнул Зеленский.