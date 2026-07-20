Зеленський вдруге за два дні зустрівся з Горбатюком з Генштабу

"Обговорюємо стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання. Змістовна зустріч із Володимиром Горбатюком", - зазначив глава держави.

Президент також подякував Драпатому за розмову, і додав, що вони обговорили багато речей.

Зеленський також наголосив на важливості злагодженого застосування досвіду усіх складових Сил оборони України.

Нагадаємо, 19 липня Володимир Зеленський провів нараду із Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.

Під час зустрічі військове керівництво доповіло про обстановку на Сумському, Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. За словами глави держави, українські захисники й надалі успішно знищують російські сили та не дають окупантам досягти поставлених цілей.

Окремо учасники наради обговорили реалізацію домовленостей із міжнародними партнерами щодо оборонної допомоги. Серед ключових напрямів - зміцнення системи протиповітряної оборони та виконання всіх контрактів на виробництво безпілотників.

Водночас останніми днями Зеленський проводить низку нарад із військовим командуванням, присвячених ситуації на найгарячіших ділянках фронту.