Зеленский о вчерашних обстрелах: российская армия сделала эту Пасху красной от крови

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы российскими оккупантами Украины 24 апреля. Он заявил, что Россия сделала Пасху красной от крови, атакуя мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.
Зеленский заявил, что в большой религиозный праздник Россия продолжила цинично атаковать Украину. Это привело к гибели мирных жителей, в том числе и детей.
"Христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и общины. Которые обстреляли Чугуев, которые убили на Пасху еще 2 детей в Донецкой области. Убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью против мирных городов. Все, что делает Россия на территории Украины, это точно не христианство, это то, чему противостоял Христос", - сказал глава государства.
Он добавил, что оккупанты сделали Пасху трагедией для Украины.
"Российская армия сделала эту Пасху красной и не только в календаре, но и красной от крови. Христиане такого не сделали бы... поэтому, держать свечу в руках в храме еще не значит быть христианином", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, вчера оккупанты выпустили 9 ракет по городу Кременчуг Полтавской области. Повреждены ТЭЦ и НПЗ.
Также мы сообщали, что российские войска атаковали Чугуев в Харьковской области.
Кроме того, военные РФ обстреляли место проведения пасхальной службы в Васильевке Запорожской области.
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