UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о вчерашних обстрелах: российская армия сделала эту Пасху красной от крови

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы российскими оккупантами Украины 24 апреля. Он заявил, что Россия сделала Пасху красной от крови, атакуя мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Зеленский заявил, что в большой религиозный праздник Россия продолжила цинично атаковать Украину. Это привело к гибели мирных жителей, в том числе и детей.

"Христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и общины. Которые обстреляли Чугуев, которые убили на Пасху еще 2 детей в Донецкой области. Убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью против мирных городов. Все, что делает Россия на территории Украины, это точно не христианство, это то, чему противостоял Христос", - сказал глава государства.

Он добавил, что оккупанты сделали Пасху трагедией для Украины.

"Российская армия сделала эту Пасху красной и не только в календаре, но и красной от крови. Христиане такого не сделали бы... поэтому, держать свечу в руках в храме еще не значит быть христианином", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера оккупанты выпустили 9 ракет по городу Кременчуг Полтавской области. Повреждены ТЭЦ и НПЗ.

Также мы сообщали, что российские войска атаковали Чугуев в Харьковской области.

Кроме того, военные РФ обстреляли место проведения пасхальной службы в Васильевке Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияПасхаВойна России против Украины