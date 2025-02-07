Зеленський пояснив, чому Трамп має побачитися з ним до зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до того, як той вестиме переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави української держави для Reuters.
"Це (зустріч з Трампом до його переговорів з Путіним - ред.) дуже важливо, інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України. Для партнерів, як і раніше, важливо спочатку обговорити свої питання, а потім уже вести розмову з противником", - підкреслив Зеленський.
Також він зазначив, що поки що не знає, які компроміси можна обговорювати за столом переговорів. Але, за його словами, важливо, щоб усі бачили, що Україна веде переговори, а не приймає ультиматуми від Росії.
"Гарантії безпеки - це головне питання, про яке я хочу поговорити з президентом Трампом. А майбутнє будується на економіці - де ми перебуваємо, що ми маємо, люди мають заробляти більше, а професіонали з роботою мають жити краще. І у нас для цього є абсолютно все - нам потрібен мир", - уточнив він.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня.
За словами американського лідера, зустріч має відбутися у Вашингтоні, оскільки до Києва він поки що не збирається.
При цьому Трамп зазначив, що він допускає переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Але конкретики з цього питання поки що немає.
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