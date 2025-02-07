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Зеленский объяснил, почему Трамп должен увидеться с ним до встречи с Путиным

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот будет вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы украинского государства для Reuters.

"Это (встреча с Трампом до его переговоров с Путиным - ред.) очень важно, иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины. Для партнеров по-прежнему важно сначала обсудить свои вопросы, а потом уже вести разговор с противником", - подчеркнул Зеленский. 

Также он отметил, что пока еще не знает, какие компромиссы можно обсуждать за столом переговоров. Но, по его словам, важно, чтобы все видели, что Украина ведет переговоры, а не принимает ультиматумы от России. 

"Гарантии безопасности - это главный вопрос, о котором я хочу поговорить с президентом Трампом. А будущее строится на экономике - где мы находимся, что мы есть, люди должны зарабатывать больше, а профессионалы с работой должны жить лучше. И у нас для этого есть абсолютно все - нам нужен мир", - уточнил он. 

Трамп анонсировал встречу с Зеленским

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.

По словам американского лидера, встреча должна пройти в Вашингтоне, поскольку в Киев он пока не собирается.

При этом Трамп отметил, что он допускает переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Но конкретики по этому вопросу пока нет.

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