Зеленський узгодить з Європою позиції щодо завершення війни: зустрічі вже готуються
Президент України Володимир Зеленський планує узгодити з європейськими лідерами позиції щодо завершення війни Росії проти України. Для цього плануються зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення головиукраїнської держави.
За його словами, усі партнери чітко розуміють, що саме Росія має зробити кроки до припинення війни і погодитися на припинення вогню та реальну дипломатію.
Зеленський додав, що країни Заходу об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України - це війна в Європі та проти Європи. І всі рішення, які стосуватимуться завершення війни та гарантій безпеки, стосуються всієї Європи.
"Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами щодо наших розмов і наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, а також роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - зазначив президент.
Мирні переговори можуть пройти без Європи
Нагадаємо, раніше The New York Times з посиланням на джерела написало, що президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.
Після цього президент США розраховує на тристоронню зустріч за участю Путіна і президента України Володимира Зеленського.
Співрозмовники видання стверджували, що план Трампа не передбачає участі європейських лідерів у переговорах.
У Єврокомісії вже відреагували на такі чутки. Як зазначила речниця ЄК Аріанна Подеста, поки що говорити про формат мирних переговорів занадто рано, оскільки нічого ще не вирішено.