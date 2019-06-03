Зеленський звільнив ще одного заступника голови СБУ

Фото: Віктор Кононенко (Уніан)

Зеленський звільнив Віктора Кононенка

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України. Про це повідомляє прес-служба АП.

В указі президента говориться, "звільнити Кононенка Віктора Іонасовича з посади заступника голови Служби безпеки України".

Раніше РБК-Україна писало, що президент звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України.

До цього Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

Додамо, що президент звільнив першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова та головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Зеленський також затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. До нього увійшли перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, глава Адміністрації президента Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступники голови АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, а також начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Президент виключив зі складу РНБО колишнього главу АП Ігоря Райнина, екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-начальника Генштабу Віктора Муженка і міністра інформаційної політики Юрія Стеця.